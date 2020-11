PAULIC MEUNERIE

Un nouveau relais de croissance :

La vente au détail sur des familles ciblées de farine haute qualité

Commercialisation en grande distribution d’une nouvelle farine responsable issue de la filière blé bretonne

De nouveaux outils prêts pour une hausse éventuelle de la demande

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité, annonce le lancement de la farine « Merci Les Algues », une farine issue d’un blé cultivé sans insecticide, ni fongicide de synthèse, du semis à la récolte, grâce à des solutions alternatives à base d’algues.

La farine Paulic Meunerie x Merci les Algues ! révolutionne le marché de la meunerie

Pour développer cette solution, le minotier, les agriculteurs, le négociant et fournisseur de solutions algo-sourcées de la filière blé du Grand-Ouest se sont réunis au travers de l’association « Merci Les Algues ! » pour proposer au consommateur une farine responsable. Elle s’inscrit dans une démarche d’alimentation responsable en phase avec l’ADN de Paulic Meunerie, qui souhaite :

Encourager la mise en place de nouvelles méthodes culturales avec les agriculteurs locaux

Favoriser les circuits courts

Proposer des farines responsbales répondant aux préoccupations environnementales

Les algues sont une alternative pour la réduction de l’usage des phytosanitaires. Il s’agit par l’intégration de solutions à base d’algues d’assurer la fertilité et la qualité du sol et de limiter le stress abiotique de la plante, booster sa vitalité par l’apport d’extraits d’algues. C’est la société OLMIX qui a le rôle de fournisseur de solutions algo-sourcées dans cette nouvelle filière.

Les équipes techniques de GN SOLUTIONS accompagnent les agriculteurs afin d’ajuster les pratiques agronomiques et prophylactiques visant à réduire les maladies de la plante. Les nouvelles technologies en matière d’agriculture de précision (imagerie satellite, relais stations météo à la parcelle) sont utilisées pour piloter les interventions afin d’avoir la « bonne dose, au bon endroit, au bon moment ». GN SOLUTIONS assure la récolte et le stockage de la céréale avant sa livraison au moulin.

Le lien contractuel engagé sur cette filière avec Paulic Meunerie (volume et prix) permet de garantir à l’agriculteur, une valorisation stable majorée (hors des cours mondiaux) assurant une sécurité aux agriculteurs afin de valoriser leur travail et leur engagement dans la filière Merci Les Algues !®.

En 2019, 80 tonnes de blé ont été produites. En 2020, la récolte a été de 500 tonnes, en 2021, 2 000 tonnes de blé sont planifiées pour répondre à la demande.

Le blé meunier est ensuite transformé par PAULIC MEUNERIE en farine de Type 55 au moulin du Gouret (Saint Gérand). Symbole de l’alimentation durable attendue par les consommateurs, cette farine sera disponible dans les prochains mois en grande surface en paquet d’1 kg.

Des outils en place pour un nouveau relais de croissance

Afin de pouvoir procéder au conditionnement de cette farine mais aussi d’autres farines ciblées sur des segments à forte valeur ajoutée, Paulic Meunerie s’est doté d’une ensacheuse dédiée aux petits conditionnements. Ce nouveau relais de croissance permettra au Groupe breton de commercialiser ses farines haut de gamme et de conquérir de nouvelles parts de marché dans la grande distribution, au bénéfice d’une période favorable.

Aurélien LUCAS, Directeur commercial, de Paulic Meunerie déclare : « Grâce à nos nouvelles farines Merci les algues ! et bientôt Qualista, Paulic Meunerie transforme le rayon farine, en offrant de la naturalité au consommateur et plus de valeur à nos clients distributeurs. L’acquisition de notre nouvelle ligne de conditionnement nous permettra d’assurer nos livraisons encore plus rapidement que nous l’avions fait lors de la première période de confinement ».

Paulic Meunerie précise que son modèle de développement repose toujours sur ses circuits professionnels historiques destinés aux professionnels de l’agro-alimentaire, les ateliers de grande surface et les boulangeries artisanales et industrielles.

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2019, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 8,6 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

L’association Merci Les Algues !

La mission : réduire la chimie de synthèse en agriculture et en agroalimentaire.

Proposer aux consommateurs des produits alimentaires issus de filières responsables et durables, s’appuyant sur les bienfaits d’une ressource locale, traçable et durable.

Créée en janvier 2020, l’association oriente son action sur 3 volets :

Contribuer au développement de modèles agricoles et agro-alimentaires vertueux par la mise en place de programmes techniques d’élevage, de cultures et de transformation soutenus par des solutions algo-sourcées

Créer de la cohésion entre tous les maillons de la chaine agro-alimentaire pour construire des filières Merci les Algues !®

Assurer la promotion de la démarche Merci les Algues !® auprès des maillons de la chaine agro-alimentaire jusqu’au consommateur final.

OLMIX, fournisseur de solutions naturelles algo-sourcées

La volonté de fournir des alternatives d’origine naturelles aux additifs utilisés dans l’agriculture est à l’origine de la création d’Olmix Group en 1995 à Bréhan, au cœur de la Bretagne (France). En 20 ans, l’entreprise s’est affirmée comme l’un des grands spécialistes mondiaux des biotechnologies marines et de la chimie verte.

Dès l’origine, Olmix innove avec les oligo-éléments en transformant un co-produit en produit à valeur ajoutée. Valoriser une ressource inexploitée et abondante pour contribuer à une alimentation durable constitue la raison d’être d’Olmix Group. Cette philosophie anime les équipes de l’entreprise à travers le monde et les guide au quotidien dans leur mission de valorisation des algues. Spécialiste des biotechnologies marines, Olmix Group apporte des sources naturelles de nutrition et vitalité aux plantes, aux animaux et aux Hommes afin de construire une chaîne complète et cohérente alimentation-santé, grâce aux algues !

GN Solutions

Acteur de la filière agricole bretonne, les objectifs de l’entreprise sont d’accompagner de manière personnalisée les agriculteurs dans leur projet d’entreprise :

Accompagnement en agrofournitures : offre de services techniques (outils d’aide à la décision, pilotage de la fertilisation, stations météo, innovation produits, et un dispositif logistique de collecte)

Valorisation des productions végétales : rachat de blé, maïs et colza … avec des offres à la carte

Travail en filières locales pour le blé meunier





