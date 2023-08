Paycom Software, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de logiciels de gestion des ressources humaines basés sur le Cloud. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de logiciels de gestion des ressources humaines (98,2%) : logiciels de gestion du temps et du travail, de gestion de la paie et des avantages sociaux, de gestion des talents, etc. dédiés à optimiser l'ensemble des processus de planification des effectifs ; - prestations de services (1,8%).

Secteur Logiciels