PAYCOR HCM, INC. : Truist Securities persiste à l'achat

Paycor HCM, Inc. est un fournisseur de logiciels en tant que service (SaaS). La société fournit des solutions logicielles de gestion du capital humain (HCM) basées sur le cloud pour les petits et moyens employeurs situés aux États-Unis (U.S.). Ses solutions comprennent la paie, la gestion des effectifs et des services liés aux ressources humaines (RH), tels que la gestion des talents, les rapports et les analyses et d'autres services liés à la paie. Ses services sont fournis dans un modèle de livraison SaaS utilisant une plateforme basée sur le cloud. La société développe des logiciels de paie et de ressources humaines pour fournir des services à ses clients. Elle fournit ses produits et services à des secteurs tels que les soins de santé, la fabrication, la restauration, la vente au détail, les professions libérales, les organismes sans but lucratif et l'éducation. Elle propose des plates-formes HCM, qui permettent de maintenir un cadre et des changements réglementaires, comme la réponse aux dispositions spéciales sur les congés des employés. Sa plateforme HCM est conçue pour répondre à un ensemble de cas d'utilisation verticaux spécifiques.

Secteur Logiciels