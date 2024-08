Payfare Inc. est une société de technologie financière mondiale basée au Canada qui fournit des services bancaires numériques et des solutions de paiement instantané pour la main-d'œuvre itinérante. La société s'associe à des plateformes et à des marchés, tels qu'Uber, Lyft et DoorDash, afin d'assurer la santé financière de leur main-d'œuvre. La société opère dans deux zones géographiques principales : Le Canada et les États-Unis. Elle fournit des services aux travailleurs itinérants et aux entreprises. Elle offre aux travailleurs 1099 et contractuels un accès instantané à leurs revenus et un service bancaire numérique. La société offre une suite complète d'interfaces de programmation d'applications et une solution clé en main de marque privée. Elle offre de multiples options de paiement aux travailleurs, comme le paiement à la demande ou le paiement automatique chaque jour ou après chaque tâche, chaque quart de travail ou chaque vente. Elle fournit des services à diverses catégories de travailleurs, tels que les artisans et la construction, l'hôtellerie, le covoiturage, les soins de santé, les services à domicile, les créateurs, les transporteurs routiers et les travailleurs indépendants. Ses filiales comprennent Payfare International Inc. et Payfare Mexico Inc. S.A. de C.V.