Payfare Inc. est une société de technologie financière basée au Canada. La société fournit des solutions de paiement instantané et de services bancaires numériques pour l'économie du travail. La société s'associe à des plateformes et des marchés, tels que Uber, Lyft et DoorDash, afin d'offrir la sécurité et l'inclusion financières à leur main-d'œuvre. Elle fournit aux travailleurs indépendants un accès instantané à leurs gains et une expérience bancaire numérique leur permettant de se concentrer sur leurs finances plutôt que de dépendre du système bancaire traditionnel, des prêts sur salaire, des découverts et des cartes de crédit. La société exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ses filiales en propriété exclusive comprennent Payfare International Inc. et Payfare Mexico Inc. S.A. de C.V.