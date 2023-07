Paylocity Holding Corporation est un fournisseur de solutions logicielles de paie et de gestion du capital humain (HCM) basées sur le cloud. Les services de la société sont fournis dans un modèle de livraison Software-as-a-Service (SaaS) utilisant sa plateforme basée sur le cloud. La suite de produits de la société comprend la paie, la gestion du capital humain, la gestion des effectifs, la gestion des talents, les avantages sociaux, l'expérience des employés, les services de mise en œuvre et de formation, les aperçus et les recommandations ainsi que les services fiscaux et réglementaires, qui offrent une plateforme unifiée. Sa plateforme basée sur le cloud fournit une suite unifiée de modules utilisant une architecture multi-tenant. Sa plateforme offre une fonctionnalité de libre-service pour les employés et les gestionnaires combinée à une intégration à travers toutes ses solutions. La plateforme de la société propose également une intégration automatisée des données avec des systèmes partenaires tiers, ce qui inclut les systèmes de 401(k), d'avantages sociaux et de fournisseurs d'assurance.

Secteur Logiciels