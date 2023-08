Paymentus Holdings, Inc. est un fournisseur de technologies et de solutions de paiement de factures basées sur le cloud. La société fournit sa gamme de produits aux entreprises clientes par le biais d'une pile technologique. Sa plateforme est utilisée par environ 16 millions de consommateurs et d'entreprises en Amérique du Nord. La société sert des facturiers de toutes tailles qui fournissent des services non discrétionnaires dans divers secteurs verticaux, notamment les services publics, les services financiers, les assurances, les administrations publiques, les télécommunications et les soins de santé. La plateforme de la société fournit à ses émetteurs de factures des expériences de paiement électronique sécurisées, alimentées par une infrastructure de paiement omni-canal qui permet aux consommateurs de payer leurs factures en utilisant leur type de paiement et leurs canaux préférés, y compris en ligne, sur mobile, par réponse vocale interactive (RVI), par centre d'appel, par chatbot et par assistant vocal. La société a trois secteurs opérationnels basés sur la géographie : États-Unis, Canada et Inde.