Paymentus Holdings, Inc. est un fournisseur de technologies et de solutions de paiement de factures basées sur le cloud pour plus de 1 900 émetteurs de factures et institutions financières en Amérique du Nord. La société fournit sa gamme de produits par le biais d'une pile technologique. La plateforme SaaS (Software-as-a-Service) de la société, basée sur l'intelligence artificielle (AI), fournit une solution à fournisseur unique. Son réseau de paiement instantané (IPN) relie les plateformes des partenaires IPN et divers émetteurs de factures à ses capacités intégrées de facturation, de paiement et de rapprochement. Sa plateforme pour les institutions financières reconnecte les institutions financières à leurs clients en fournissant un centre financier en temps réel où les consommateurs peuvent consolider leurs obligations financières, payer leurs factures, transférer de l'argent en temps réel et améliorer leur compréhension de leur propre situation financière. Sa solution comprend la présentation électronique des factures sur de nombreux canaux, notamment le web, le mobile, le texte, le format de document portable sécurisé (PDF), l'email, la réponse vocale interactive et le chatbot.