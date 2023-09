Payoneer Global Inc. est une société mondiale de services de paiement, qui aide les personnes et les entreprises à envoyer de l'argent et à effectuer des paiements dans le monde entier. La société offre une gamme de services qui comprend les paiements transfrontaliers, les cartes Mastercard physiques et virtuelles, le fonds de roulement, la gestion des risques et d'autres services. La société est un fournisseur de services membre (MSP) enregistré auprès de Mastercard, et commercialise, gère et sert des cartes prépayées pour le compte de banques émettrices. Elle fournit aux places de marché et à d'autres entreprises des services de paiement de masse par le biais d'une interface de programme d'application (API) et d'une application en ligne. Les services de paiement de masse permettent aux entreprises de payer des vendeurs dans le monde entier avec un ensemble de méthodes de paiement localisées, y compris les paiements bancaires locaux, les virements internationaux, les portefeuilles mobiles, les cartes physiques et virtuelles et les chèques papier.