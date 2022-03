American Express suspend ses activités en Russie et Biélorussie

WASHINGTON, 6 mars (Reuters) - American Express a annoncé dimanche suspendre toutes ses opérations en Russie et en Biélorussie.

"À la lumière de l'attaque injustifiée et continue de la Russie contre le peuple ukrainien, American Express suspend toutes ses opérations en Russie", a déclaré la société de cartes de crédit dans un communiqué publié sur son site internet.

"Nous mettons également fin à toutes les opérations commerciales en Biélorussie", a ajouté American Express.

Ses homologues américaines Visa et Mastercard Inc avaient déjà annoncé la veille la suspension de leurs opérations en Russie, tout comme la société de paiement PayPal Holdings Inc.

American Express a déclaré que ses cartes émises dans le monde entier ne fonctionneraient plus en Russie chez les commerçants ou aux guichets automatiques. En outre, les cartes émises par les banques russes en Russie ne fonctionneront plus en dehors du pays sur le réseau d'American Express.

La société a précisé avoir déjà suspendu ses relations avec les banques russes touchées par les sanctions américaines et internationales. (Reportage Chris Gallagher, version française Jean-Michel Bélot)