Bitcoin atteint son plus haut niveau depuis janvier 2018 dans un contexte de volatilité post-électorale

La plus grande cryptocourant a fait un bond de plus de 10% depuis le jour de l'élection présidentielle, le démocrate Joe Biden se rapprochant de la victoire sur le président Donald Trump.

La dernière fois, le bitcoin s'est négocié en hausse de 5,4 % à 14 930 dollars

Les marchés mondiaux des actions et des obligations technologiques ont également prolongé leur rallye jeudi.

"Bitcoin est le grand gagnant de l'environnement macroéconomique actuel", a déclaré Anthony Pompliano, co-fondateur et associé de la société d'investissement en cryptocourant les devises Morgan Creek Digital Assets. "Comme nous l'avons vu à la sortie de la crise de liquidité de 2008, les actifs de couverture contre l'inflation se portent très bien lorsque la Fed intervient avec l'assouplissement quantitatif

La Banque d'Angleterre a ajouté 150 milliards de livres à son programme d'achat d'actifs jeudi, et la Réserve fédérale devrait signaler plus tard qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour aider l'économie américaine

Bitcoin a connu un essor ces dernières semaines, après que l'entreprise de paiements numériques PayPal Holdings Inc a annoncé qu'elle allait permettre des achats avec des pièces virtuelles sur sa plate-forme

Cette nouvelle a renforcé les attentes de longue date selon lesquelles Bitcoin et ses rivaux pourraient devenir une forme de paiement plus viable, un objectif qui s'est avéré insaisissable

LES ESPOIRS PLACÉS DANS DE NOUVELLES HAUSSES DE PRIX

Les investisseurs et les enthousiastes de Bitcoin fondent également leurs espoirs de nouvelles hausses de prix sur une plus grande clarté de la part des régulateurs financiers mondiaux concernant les règles relatives aux cryptocurrences et sur une adoption accrue par les principales sociétés financières

"L'actif autrefois rejeté est maintenant reconnu par la finance traditionnelle", a déclaré Dave Chapman, directeur exécutif d'OSL, une société de courtage en cryptocurrences basée à Hong Kong. "Il n'est pas prêt de disparaître, et il a maintenant reçu la clarté réglementaire des régulateurs, au niveau mondial"

Les rassemblements de masse ne sont pas rares dans les cryptocurrences, et sont généralement suivis de crashs tout aussi abrupts, de nombreux experts ne pouvant identifier une cause claire de changement de direction.

Le prix du bitcoin a grimpé à plus de 20 000 dollars en décembre 2017 et s'est effondré de 50 % le mois suivant.

"Le bitcoin ne monte ou ne descend pas pour des raisons macroéconomiques, comme l'assouplissement quantitatif ou les décisions des investisseurs", a déclaré David Gerard, expert en cryptologie monétaire et auteur d'un récent livre sur la balance virtuelle des pièces de monnaie sur Facebook.

"Le marché est mince et manipulé, et chaque changement de prix est entièrement expliqué par des questions liées au marché intérieur"