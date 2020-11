Couverture de l'inflation, pari sur le risque : qu'est-ce qui se cache derrière le rallye de bitcoin en 2020 ?

Bitcoin, avec une histoire de montées vertigineuses et de descentes abruptes, est sur le point de battre son record de près de 20 000 dollars, ayant grimpé de près de 160% cette année. Pour le seul mois de novembre, ses gains sont de plus de 30 %

Voici l'histoire de la hausse de bitcoin en 2020 en quatre tableaux :

La hausse de bitcoin en 2020

RISQUE SUR LE COMMERCE

Alors que les banques centrales et les gouvernements ont déclenché les presses à imprimer la monnaie et les robinets de dépenses pour lutter contre les dégâts de la pandémie COVID-19, des liquidités abondantes ont permis de faire passer les actifs des devises émergentes et des obligations de pacotille aux bitcoins et aux actions.

Les actifs sous gestion de Grayscale, le plus grand gestionnaire de devises numériques au monde, ont atteint le chiffre record de 10,4 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 75 % par rapport à septembre. Son fonds de bitcoin est en hausse de 85 %.

Son rival plus petit, CoinShares, affirme que ses actifs sous gestion ont augmenté de plus de 150 % cette année pour atteindre 1,3 milliard de dollars

De manière plus générale, les taux d'épargne élevés ont fait affluer l'argent dans les fonds d'investissement, ce qui pourrait susciter un intérêt pour le bitcoin en tant que diversification de portefeuille

L'analyste de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, affirme qu'il y a des signes de Family Offices, qui gèrent l'argent de personnes fortunées, en l'allouant vers la cryptocouronne

Bitcoin contre actions

COUVERTURE DE L'INFLATION ?

Alors que les gouvernements et les banques centrales sont en pleine phase de relance, certains observateurs estiment que le bitcoin est une protection utile contre l'inflation - avec une offre plafonnée à 21 millions, sa rareté lui donne une valeur innée

Certains de ceux qui achètent de l'or pour couvrir le risque d'inflation pourraient se tourner vers la cryptographie, a déclaré M. Panigirtozoglou de JPM, ajoutant : "Il y a une réévaluation du bitcoin sur sa valeur ici comme monnaie alternative, comme alternative à l'or."

Mais l'augmentation du bitcoin dépasse les gains de l'or d'environ 20 %, alors que l'indice des obligations d'État liées à l'inflation est en hausse de 4 %.

Et son rallye s'est accéléré ces dernières semaines alors même que l'or a stagné, et que la reprise de la pandémie fait de la reprise de la croissance et de l'inflation une perspective lointaine.

Bitcoin contre les actifs de couverture de l'inflation

FAIBLE(ER) VOLATILITÉ

Une partie des gains peut être due à l'acceptation croissante du bitcoin comme système de paiement et par un plus grand nombre d'investisseurs.

Les bitcoins ont augmenté de moitié depuis que PayPal a déclaré le mois dernier qu'il ouvrirait son réseau aux cryptocurrences, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient dépenser des bitcoins chez ses 26 millions de commerçants... Ce qui a suscité l'espoir qu'il pourrait devenir un moyen de paiement.

Les traders qui affirment qu'il y a une plus grande participation des grands investisseurs soulignent des niveaux de volatilité plus faibles que pendant la bulle de 2017. Les fluctuations des prix sur dix jours par rapport au dollar entre fin juin et mi-novembre - une période où les prix du bitcoin ont presque doublé - étaient bien en dessous des moyennes historiques.

"C'est encore en grande partie du commerce de détail, mais cela devient plus efficace, plus mature, et je vois plus de participants professionnels", a déclaré Andrea Leccese du crypto-fonds Bluesky Capital.

Bitcoin : une histoire volatile