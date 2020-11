Le Bitcoin à 100 000 dollars en 2021 ? Scandaleux pour certains, une évidence pour d'autres

C'est un pari qui a attiré les regards des sceptiques qui pensent que la cryptomonnaie st un actif spéculatif plutôt qu'une réserve de valeur comme l'or.

Depuis janvier, le bitcoin a gagné 160%, soutenu par une forte demande institutionnelle ainsi que par sa rareté, les sociétés de paiement telles que Square et Paypal l'achetant pour le compte de leurs clients

Le Bitcoin est en vue de son pic historique d'un peu moins de 20 000 dollars, atteint en décembre 2017. Il a débuté en 2011 à zéro et se négocie actuellement autour de 18 415 dollars

Passer de 18 000 dollars à 100 000 dollars en un an n'est pas si délirant a déclaré Brian Estes, directeur des investissements du fonds spéculatif Off the Chain Capital.

"J'ai vu le Bitcoin augmenter de 10X, 20X, 30X en un an. Donc augmenter de 5 fois n'est pas un problème"

M. Estes prévoit que le Bitcoin pourrait atteindre entre 100 000 et 288 000 dollars d'ici fin 2021, sur la base d'un modèle qui utilise le ratio stocks-flux mesurant la rareté des matières premières comme l'or. Ce modèle, dit-il, a une corrélation de 94% avec le prix du bitcoin.

L'analyste technique de Citi, Tom Fitzpatrick, a déclaré dans une note la semaine dernière que le bitcoin pourrait atteindre 318 000 dollars d'ici la fin de l'année prochaine, en citant son offre limitée, sa facilité de mouvement à travers les frontières et l'opacité de sa propriété.

Ces chiffres font bondir Kevin Muir, un négociant indépendant basé à Toronto.

"Tout modèle de fonds spéculatif sur Bitcoin est bon à jeter. Vous ne pouvez pas modeler une manie", a déclaré Muir. "Est-ce plausible ? C'est sûr. C'est une manie. Mais est-ce que quelqu'un en a vraiment la moindre idée ? Aucune chance."

Le rallye Bitcoin 2020 :

PÉNURIE D'APPROVISIONNEMENT

Le Bitcoin s'appuie sur des ordinateurs dits de minage qui valident des blocs de transactions en se faisant concurrence pour résoudre des énigmes mathématiques toutes les 10 minutes. Le premier à résoudre le puzzle et à valider la transaction est récompensé par de nouveaux bitcoins.

Sa technologie a été conçue pour réduire de moitié la récompense des mineurs tous les quatre ans, une mesure destinée à freiner l'inflation. En mai, les Bitcoins ont subi une troisième "réduction de moitié", qui a réduit le rythme de création de nouvelles pièces, limitant ainsi l'offre.

Cette réduction de moitié a relancé l'ascension du Bitcoin.

Square et PayPal, qui a récemment lancé un service de cryptage pour ses plus de 300 millions d'utilisateurs, ont récupéré toutes les nouvelles pièces, a déclaré le fonds spéculatif Pantera Capital dans sa lettre aux investisseurs vendredi. Cela a provoqué une pénurie de Bitcoins et a été le moteur du rallye de ces dernières semaines.

Une histoire volatile :

LES GRANDS FONDS ACHÈTENT ?

L'indice dit "baleine", qui compte les adresses ou les portefeuilles contenant au moins 1 000 Bitcoins, est à un niveau record, a déclaré Phil Bonello, directeur de recherche chez le gestionnaire d'actifs numériques Grayscale. Bonello a déclaré que plus de 2 200 adresses étaient liées à des détenteurs de grosses quantités de Bitcoins, soit une augmentation de 37 % par rapport aux 1 600 de 2018, ce qui suggère que l'argent institutionnel a fait irruption.

Des investisseurs comme Stanley Druckenmiller, fondateur du fonds spéculatif Duquesne Capital, et Rick Rieder, directeur des investissements de BlackRock Inc. pour les titres à revenu fixe, ont récemment vanté les mérites du Bitcoin.

Les investisseurs de détail restent cependant la plupart du temps sur la touche en raison des effets de la pandémie sur l'économie. Mais avec l'entrée en scène de Square et de PayPal, Lennard Neo, directeur de recherche chez le fournisseur de fonds cryptographiques Stack Funds, s'attend à un déluge de demandes de la part des particuliers plus intense qu'en 2017.

Neo prévoit que le Bitcoin atteindra 60 000 à 80 000 dollars d'ici la fin 2021.

Le cambiste de Tempus Inc, Juan Perez, n'a pas été impressionné, voire choqué, par toutes ces hautes prévisions et a déclaré qu'un pari sur le bitcoin à 100 000 dollars l'année prochaine serait un pari sur l'effondrement du système financier mondial.

"Les gouvernements du monde entier ne laisseront pas cela se produire. Ils ne laisseront pas les monnaies flottantes s'effondrer comme ça", a déclaré M. Perez.