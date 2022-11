Le chiffre d'affaires de PayPal au troisième trimestre bondit grâce à l'accélération des achats en ligne

Ces résultats font suite aux excellents résultats des géants du paiement Visa Inc et American Express, qui soulignent la vigueur des dépenses de consommation aux États-Unis, malgré une inflation élevée et des taux d'intérêt en hausse.

Le revenu net de PayPal a bondi de 12% sur une base ajustée pour atteindre 6,85 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les volumes de paiement ont augmenté de 14% pour atteindre 337 milliards de dollars sur une base ajustée, reflétant étroitement le bond de 10% de Visa ce trimestre.