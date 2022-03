Le législateur américain Waters presse les groupes de commerce financier de fournir des détails sur les sorties de Russie.

Dans une lettre envoyée jeudi aux principaux groupes industriels, dont l'American Bankers Association, le Bank Policy Institute, la Securities Industry and Financial Markets Association et la Chambre de commerce des États-Unis, Mme Waters a demandé des données sur les entreprises qui poursuivent leurs activités commerciales en Russie après l'invasion de l'Ukraine par ce pays et sur les raisons qui les poussent à le faire.

Elle a également demandé aux groupes de détailler les processus de leurs membres pour se conformer aux sanctions occidentales. Elle a demandé aux groupes de transmettre les informations à la commission dans un délai de 20 jours.

La représentante Waters, la démocrate californienne qui préside la commission des services financiers de la Chambre, n'a pas indiqué ce que la commission pourrait faire de ces informations.

Les sociétés financières ont adopté diverses approches en réponse à l'invasion de la Russie et l'examen minutieux de Mme Waters est susceptible d'accroître la pression sur les institutions qui ne se sont pas encore retirées.

"Même si de multiples sociétés se sont volontairement désinvesties de la Russie, le Comité n'a actuellement pas une image claire de l'étendue de ces désinvestissements", a-t-elle écrit.

"Lorsque la pleine puissance de l'économie américaine est appliquée contre les pays qui commettent des atrocités, nous pouvons apporter un changement réel et durable."

Les sociétés américaines de paiement Visa Inc, Mastercard Inc etPayPal Holdings Inc ont suspendu leurs opérations en Russie au début du mois, une décision saluée par la Maison Blanche.

Plusieurs des plus grandes banques de Wall Bourse, dont Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co et Goldman Sachs Group Inc, se sont engagées à mettre fin à leurs activités en Russie, bien qu'elles prévoient également de maintenir une présence limitée et qu'elles conservent leurs licences bancaires russes, selon Reuters.

La plupart des bourses de cryptomonnaies, quant à elles, ont résisté aux appels à couper les utilisateurs russes, suscitant des inquiétudes quant à l'utilisation des actifs numériques pour échapper aux sanctions occidentales.