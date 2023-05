Les principaux indices boursiers américains clôturent en baisse, l'accent étant mis sur les données d'inflation et les négociations sur la dette.

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé en baisse mardi, les investisseurs devenant plus prudents à l'approche de la publication de l'indice des prix à la consommation et d'une réunion entre les dirigeants politiques américains pour discuter du plafond de la dette.

Les investisseurs chercheront à savoir si l'inflation continue de diminuer après la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) par le département du travail mercredi.

Les discussions sur le plafond de la dette américaine renforcent la prudence du marché. Les traders attendaient également une mise à jour des plans concernant le plafond de la dette lors d'une réunion entre le président américain Joe Biden, le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et d'autres chefs de file du Congrès à la Maison Blanche.

Les craintes d'un éventuel défaut de paiement du gouvernement planent sur Washington dès le 1er juin, si le Congrès n'agit pas pour sortir de l'impasse.

"Dans l'ensemble, la journée est relativement calme, mais le plafond de la dette et l'inflation suscitent des inquiétudes", a déclaré Randy Frederick, directeur général du négoce et des produits dérivés au Schwab Center for Financial Research.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 18,87 points, soit 0,46 %, pour terminer à 4 119,25 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 77,36 points, soit 0,63 %, pour s'établir à 12 179,55 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 54,67 points, soit 0,16 %, pour s'établir à 33 564,02 points.

Les prévisions décevantes de sociétés telles que PayPal et le fournisseur d'Apple Skyworks ont également pesé sur l'humeur, tandis que les banques régionales telles que Pacwest Bancorp ont augmenté.

Les actions de PayPal Holdings ont baissé et ont fait pression sur l'indice de référence S&P 500 après que la société a réduit ses prévisions de marge. L'action a également été l'un des principaux freins au Nasdaq.

Les actions de Skyworks Solutions Inc ont chuté après que la société a prévu des revenus et des bénéfices inférieurs aux estimations pour le trimestre en cours.

"Les entreprises ont généralement dépassé les attentes en matière de bénéfices, mais la saison des bénéfices est toujours agitée, et aujourd'hui nous avons des résultats plus faibles. Cela pèse un peu sur le marché", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Les actions d'autres fournisseurs d'Apple, dont Qualcomm, Broadcom, Qorvo et Corning, étaient également en baisse. L'indice Philadelphia SE Semiconductor était en baisse.

Boeing Co a augmenté après que la compagnie aérienne Ryanair Holdings Plc a passé une commande de plusieurs milliards de dollars pour des avions Boeing.

Novavax a bondi alors que le fabricant de médicaments prévoit une réduction de 25 % de sa main-d'œuvre mondiale.

Under Armour Inc a perdu du terrain, le fabricant de vêtements de sport ayant vu son chiffre d'affaires et son bénéfice annuels inférieurs aux attentes des investisseurs.

Le fournisseur de services de dialyse DaVita Inc a bondi à la suite de la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices annuels, la demande d'interventions ayant augmenté aux États-Unis.