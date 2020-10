PAYPAL : ses clients pourront utiliser des cryptomonnaies

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PayPal a annoncé le lancement d'un nouveau service permettant à ses clients d'acheter, de détenir et de vendre des cryptomonnaies directement depuis leur compte PayPal, et a signalé son intention d'accroître considérablement l'utilité des cryptomonnaies en les rendant disponibles comme source de financement pour les achats chez ses 26 millions de commerçants dans le monde."Le passage à des formes numériques de monnaie est inévitable, apportant avec lui des avantages évidents en termes d'inclusion et d'accès financiers ; d'efficacité, de rapidité et de résilience du système de paiement ; et de capacité pour les gouvernements de débourser rapidement des fonds aux citoyens", a déclaré Dan Schulman, PDG du groupe de paiement.À partir de début 2021, les clients de PayPal pourront utiliser leurs avoirs en cryptodevises comme source de financement pour payer chez les 26 millions de commerçants de PayPal dans le monde.