PayPal Holdings, Inc. : Potentielle acquisition de BitGo

BitGo a déposé en août une demande auprès des autorités de régulation de New York pour devenir un dépositaire qualifié indépendant et réglementé en vertu de la loi bancaire de l'État de New York. Les dépositaires comme BitCoin sont responsables de la garde des actifs numériques en utilisant un stockage sécurisé.

Après sa déclaration d’intégrer le Bitcoin à sa plateforme, cette acquisition pourrait permettre à Paypal d’élargir son offre en matière de crypto-monnaies. A ce jour, les représentants de BitGo et de PayPal ont refusé de commenter.

