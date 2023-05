PayPal dégringole de 12 % et s'apprête à clôturer à son plus bas niveau depuis 2017

L'action, qui s'échangeait pour la dernière fois à 66,45 dollars, était sur le point d'enregistrer son cours de clôture le plus bas depuis octobre 2017. Il a touché un plus bas en séance de 66,39 $, son prix intrajournalier le plus bas depuis décembre.

PayPal a estimé tard lundi une expansion de la marge d'exploitation ajustée de 100 points de base cette année, par rapport à sa prévision antérieure d'une croissance de 125 points de base.

La société se concentre sur les paiements sans marque destinés aux entreprises, qui sont moins rentables que son propre bouton de paiement.

L'inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt et les inquiétudes concernant le ralentissement de l'économie ont également découragé les consommateurs d'acheter des articles coûteux.

Les actions d'Affirm Holdings ont bondi de 4,4 % mardi avant la publication du rapport trimestriel de la plateforme "acheter maintenant, payer plus tard", qui pourrait proposer des indices supplémentaires sur la santé des dépenses en ligne.

PayPal a déclaré en janvier qu'elle supprimait 7 % de ses effectifs, soit environ 2 000 employés, rejoignant ainsi plusieurs entreprises technologiques qui ont supprimé des milliers d'emplois cette année.

Son action a chuté de 7 % en 2023, alors que l'indice Nasdaq Composite a progressé de 17 %.