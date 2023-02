PayPal : interrompt les travaux sur son stablecoin

PayPal a interrompu ses travaux sur son stablecoin, alors que les régulateurs renforcent leur surveillance des crypto-monnaies et qu'un partenaire clé du projet, Paxos Trust Co, fait l'objet d'une enquête du département des services financiers de l'État de New York, affirme Bloomberg. Le stablecoin du spécialiste des paiements en ligne devait faire son apparition dans les prochaines semaines.



" Nous explorons une stablecoin ", a déclaré Amanda Miller, une porte-parole de PayPal, dans une déclaration envoyée par courriel au média. " Si et quand nous chercherons à aller de l'avant, nous allons, bien sûr, travailler en étroite collaboration avec les régulateurs concernés."