PayPal : performance historique, le CA progresse de 25%

03/11/2020 | 15:47

La performance est historique: jamais PayPal n'avait connu une croissance trimestrielle de son CA et de son volume de paiements aussi forte.



A l'issue du 3e trimestre, le spécialiste du paiement en ligne enregistre un CA de 5,46 milliards de dollars, en croissance de 25% par rapport au 3e trimestre 2019, tandis que le total des paiements s'élève à 247 milliards de dollars, soit une hausse de 38% (ou 36% sans effet de change).



Le BPA GAAP progresse quant à lui de 121%, à 0,86 dollar et le BPA non-GAAP se chiffre à 1,07 dollar (+41%), soit au-delà du consensus.

Avec 15,2 millions de nouveaux comptes, PayPal totalise désormais 361 millions de comptes actifs.



Pour 2020, PayPal s'attend à ce que le bénéfice GAAP par action augmente de 37% à 38%, et de 27 à 28% pour le bénéfice non GAAP par action.



