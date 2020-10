PayPal : pour ouvrir le réseau aux cryptocurrences

Ce nouveau service fait de PayPal l'une des plus grandes sociétés américaines à fournir aux consommateurs un accès aux cryptocurrences, ce qui pourrait aider les bitcoins et les cryptocurrences concurrentes à être plus largement adoptés comme méthodes de paiement viables

La société basée à San Jose, en Californie, espère que le service encouragera l'utilisation mondiale des pièces virtuelles et préparera son réseau aux nouvelles monnaies numériques que les banques centrales et les entreprises pourraient développer, a déclaré le président et directeur général Dan Schulman dans une interview.

"Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle", a-t-il déclaré.

Les titulaires de comptes américains pourront acheter, vendre et conserver des cryptocurrences dans leur portefeuille PayPal au cours des prochaines semaines, a déclaré la société. PayPal prévoit d'étendre le service à son application de paiement peer-to-peer Venmo et à d'autres pays au cours du premier semestre 2021

La possibilité d'effectuer des paiements avec des cryptocurrences sera disponible dès le début de l'année prochaine, a déclaré la société.

D'autres grandes sociétés de technologie financière, telles que le fournisseur de paiements mobiles Square Inc et la société d'applications boursières Robinhood Markets Inc, permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptocurrences, mais le lancement de PayPal est remarquable compte tenu de sa taille.

La société compte 346 millions de comptes actifs dans le monde entier et a traité 222 milliards de dollars de paiements au cours du deuxième trimestre.

Les actions de PayPal ont augmenté de 4 % à 1418 GMT, ce qui représente leur meilleur jour du mois.

Bitcoin <BTC=BTSP> a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2019 aux informations. Il a été le dernier à augmenter de 4,8 % à 12 494 $, prenant des gains pour la cryptocarte originale et la plus grande devise au-dessus de 75 % pour l'année. Les acteurs du marché des cryptocurrences ont déclaré que la taille de PayPal signifiait que le mouvement serait un plus pour les prix des bitcoins. "L'impact sur les prix sera globalement positif", a déclaré Joseph Edwards d'Enigma Securities, une société de courtage en cryptocurrences de Londres. "Il n'y a pas de comparaison possible entre l'exposition potentielle à la hausse de PayPal et celle de toute autre offre précédente similaire"

VOLATILITÉ

Les pièces de monnaie et autres pièces virtuelles ont eu du mal à s'imposer comme des moyens de paiement largement utilisés, bien qu'elles existent depuis plus d'une décennie. La volatilité des cryptocurrences est attrayante pour les spéculateurs, mais présente des risques pour les commerçants et les acheteurs. Les transactions sont également plus lentes et plus coûteuses que les autres systèmes de paiement classiques.

PayPal pense que son nouveau système permettra de résoudre ces problèmes, car les paiements seront réglés en utilisant des devises traditionnelles, comme le dollar américain. Cela signifie que PayPal gérera le risque de fluctuation des prix et que les commerçants recevront les paiements en pièces virtuelles.

"Nous procédons d'une manière fondamentalement différente pour nous assurer que nous offrons le maximum de sécurité à nos commerçants", a déclaré M. Schulman.

Le service de PayPal arrive au moment où certaines banques centrales ont annoncé leur intention de développer des versions numériques de leurs monnaies, suite à un projet de cryptocrédit de la Balance mené par Facebook-led en 2019, qui a fait l'objet d'une forte poussée réglementaire..

PayPal était parmi les membres fondateurs de ce projet mais a abandonné après quelques mois.

PayPal a obtenu la première licence conditionnelle de cryptologie monétaire du Département des services financiers de l'État de New York. La société autorisera dans un premier temps l'achat de bitcoin et d'autres devises de cryptologie appelées ethereum <ETH=BTSP>, bitcoin cash <BCH=BTSP> et litecoin <LTC=BTSP>, a-t-il déclaré.

PayPal s'est associé à la société de cryptologie monétaire Paxos Trust Company pour offrir ce service.