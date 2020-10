PayPal : pour permettre l'achat, la vente et l'achat de devises cryptographiques sur son réseau

Les clients de PayPal pourront également utiliser des cryptocurrences pour faire des achats chez les 26 millions de commerçants de son réseau à partir du début de 2021, a déclaré la société dans un communiqué.

PayPal espère que ce service encouragera l'utilisation mondiale des pièces virtuelles et préparera son réseau aux nouvelles monnaies numériques qui pourraient être développées par les banques centrales et les entreprises, a déclaré le président et directeur général Dan Schulman dans une interview.

"Nous travaillons avec les banques centrales et réfléchissons à toutes les formes de monnaies numériques et à la manière dont PayPal peut jouer un rôle", a-t-il déclaré.

Les titulaires de comptes américains pourront acheter, vendre et conserver des cryptocurrences dans leur portefeuille PayPal au cours des prochaines semaines, a déclaré la société. Elle prévoit de s'étendre à Venmo et à certains pays au cours du premier semestre 2021

D'autres grandes sociétés de technologie financière, telles que le fournisseur de paiements mobiles Square Inc et la société d'applications boursières Robinhood Markets Inc, permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptocurrences, mais le lancement de PayPal est remarquable compte tenu de sa vaste portée.

La société, basée à San Jose, en Californie, compte 346 millions de comptes actifs dans le monde et a traité 222 milliards de dollars de paiements au cours du deuxième trimestre.

Les cryptocurrences ont tendance à être volatiles, ce qui les rend attrayantes pour les spéculateurs, mais beaucoup moins pour les commerçants et les acheteurs. Les transactions ont été plus lentes et plus coûteuses que les autres systèmes de paiement classiques.

Les paiements en cryptodécision sur PayPal seront réglés en utilisant des devises fiduciaires, comme le dollar américain, ce qui signifie que les commerçants ne recevront pas de paiements en pièces virtuelles, a déclaré la société.

De nombreuses banques centrales du monde entier ont exprimé leur intention de développer des versions numériques de leurs monnaies dans les années à venir, tandis que Facebook Inc. a dirigé la création d'un projet de cryptocommunication monétaire appelé Libra en 2019. PayPal était un membre fondateur mais a abandonné après quelques mois.

PayPal, qui a obtenu la première licence conditionnelle de cryptocourant du Département des services financiers de l'État de New York, autorisera dans un premier temps l'achat de bitcoin et d'autres cryptocourants appelés ethereum, bitcoin cash et litecoin, a-t-il déclaré. Elle s'est associée à la société fiduciaire Paxos pour offrir ce service.