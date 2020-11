PayPal : un nouveau service pour le transfert de fonds

Xoom, le service de transfert de fonds de PayPal, a annoncé aujourd'hui que ses clients aux États-Unis pourront désormais envoyer de l'argent directement sur le compte bancaire ou la carte de débit éligible d'un destinataire.



Disponible pour les clients aux États-Unis, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'envoyer en toute sécurité des transferts d'argent rapides en ligne ou en utilisant l'application mobile Xoom pour aider leur famille et leurs amis à travers le pays, sans avoir à faire la queue dans les magasins de transfert d'argent.



Aux Etats-Unis, plus d'un tiers des utilisateurs de Xoom envoient généralement de l'argent pour soutenir leurs proches à travers le pays au moins une fois par mois.



L'introduction de ce service par Xoom intervient à un moment critique alors que plus de 65 millions d'Américains ont déposé une demande de chômage au cours de la pandémie.



