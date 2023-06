Paypal augmente ses rachats d'actions après un accord avec KKR sur des prêts

KKR achètera jusqu'à 40 milliards d'euros de prêts « acheter maintenant, payer plus tard » de PayPal, actuels et futurs, originaires d'Europe, dans le cadre d’accord exclusif pluriannuel d’engagement de reconstitution de prêts de 3 milliards d'euros. Sous réserve de certaines conditions, cette transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.



À la clôture, le spécialiste du paiement s'attend à ce que cette transaction génère initialement un produit d'environ 1,8 milliard de dollars qui sera utilisé pour augmenter la rémunération des actionnaires et pour les besoins généraux de l'entreprise.



PayPal prévoit d'allouer environ 1 milliard de dollars à des rachats d'actions supplémentaires cette année, portant son programme à environ 5 milliards de dollars.



Cette transaction est déjà prise en compte dans les objectifs annuels du groupe.