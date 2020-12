Paypal : les services Xoom s'ouvrent aux transactions en Inde

Paypal fait savoir que son service international de transfert d'argent numérique Xoom sera désormais intégré à l'interface de paiement unifié (UPI) de NPIL/NPCI, un système de paiement en temps réel facilitant les transactions interbancaires en Inde.



Ce nouveau service offre plus de choix et de commodité aux clients de Xoom et va permettre à la diaspora indienne de transférer facilement de l'argent chez elle, en toute sécurité et de manière transparente, indique Paypal.



'L'Inde est un marché important pour nous. Nous sommes ravis que la diaspora indienne sur de nombreux marchés puisse désormais utiliser UPI pour envoyer des fonds à leurs proches avec Xoom', ajoute Julian King, vice-président et directeur général de Xoom.



La valeur transactionnelle moyenne de l'argent envoyé en Inde via Xoom est quatre fois plus élevée que dans la plupart des autres pays, précise le communiqué de Paypal.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.