Paypal : peut prêter aux petites entreprises

PayPal fait savoir aujourd'hui que la société accepte désormais les demandes de prêts des petites entreprises passant par le programme d'administration et de protection des chèques de paie des États-Unis (the U.S. Small Business Administration (SBA) Paycheck Protection Program).



Dan Schulman, le p.d.-g. De Paypal a en effet indiqué qu'il était 'urgent de fournir une aide aux petites entreprises et aux communautés qu'elles soutiennent' après une année 2020 particulièrement difficile.



'Nous travaillerons avec le secteur public pour faire tout ce que nous pouvons pour soutenir les petites entreprises, notamment en donnant accès au programme de prêts PPP aux clients PayPal et aux autres petites entreprises', a-t-il assuré.



PayPal a fait partie des premières institutions non bancaires autorisées à participer au programme de protection des chèques de paie (PPP) en avril 2020 et, à ce titre, a déjà pu aider 75 000 entreprises via des prêts d'un montant moyen de 28 000 dollars.



