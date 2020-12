Paypal : propose le paiement par QR Code sur iZettle

PayPal a lancé aujourd'hui le paiement par QR code sur l'application iZettle, permettant aux petites entreprises du Royaume-Uni - des détaillants aux fleuristes et aux cafés - d'accepter des paiements sécurisés et sans contact de la part des clients.



Pour la première fois, les commerçants britanniques peuvent accepter les paiements PayPal par QR Code en magasin via une solution de point de vente, annonce Paypal.



Pour soutenir davantage la communauté des petites entreprises pendant la pandémie, les transactions PayPal par QR Code seront disponibles pour les marchands iZettle à un taux de transaction réduit de 1% jusqu'au 31 mai 2021.





