Venmo, la filiale de PayPal, lance l'achat et la vente de crypto-monnaies

Les utilisateurs de Venmo pourront acheter des bitcoins, des ethereum, des litecoins et des bitcoins cash à partir de 1 dollar et publier les transactions sur le fil de l'application, a indiqué la société.

Avec plus de 70 millions de clients, Venmo est l'une des applications de paiement les plus populaires aux États-Unis, notamment parmi les jeunes consommateurs qui l'utilisent pour payer leurs amis et leur famille. Elle a traité environ 159 milliards de dollars de paiements l'année dernière.

PayPal, basé en Californie, est devenu l'une des sociétés financières grand public les plus actives dans le domaine des crypto-monnaies.

En octobre, elle a commencé à permettre aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies dans ses portefeuilles numériques et le mois dernier, elle a commencé à permettre aux clients de dépenser leurs pièces virtuelles chez des millions de commerçants dans le monde.

Ces lancements ont contribué à alimenter une reprise des monnaies virtuelles. Le bitcoin s'est envolé de près de 90 % depuis le début de l'année, stimulé par l'intérêt des grandes sociétés financières qui parient sur son adoption plus large et son utilisation comme couverture contre l'inflation.

Le lancement de la crypto-monnaie de Venmo coïncide également avec une concurrence accrue dans le secteur des paiements de pair à pair aux États-Unis

Cash App, le rival de Square Inc, qui autorise les achats de crypto-monnaies depuis 2018, a vu la croissance des utilisateurs exploser au cours de l'année dernière. D'autres startups de technologie financière populaires auprès des jeunes consommateurs, comme le courtier Robinhood, permettent également l'achat et la vente de crypto-monnaies

Plus de 30 % des clients de Venmo ont acheté des crypto ou des actions, dont 20 % ont commencé à acheter pendant la pandémie, selon l'étude 2020 sur le comportement des clients de Venmo.

"Notre objectif est de fournir à nos clients une plateforme facile à utiliser qui simplifie le processus d'achat et de vente de crypto-monnaies et démystifie certaines des questions et idées fausses que les consommateurs peuvent se poser", a déclaré Darrell Esch, vice-président senior et directeur général de Venmo.

Crypto on Venmo est rendu possible par le partenariat de PayPal avec Paxos Trust Company, un fournisseur réglementé de produits et services liés aux crypto-monnaies