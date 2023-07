(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Topps Tiles PLC, en hausse de 2,3% à 49,60 pence, fourchette de 12 mois 37,00-55,00 pence. Le détaillant de carrelage déclare que les ventes sont restées fortes, avec une croissance de 7,6% d'une année sur l'autre au cours des 39 semaines se terminant le 1er juillet. Au cours du troisième trimestre de son exercice financier, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 2,5% par rapport à l'année dernière. Elle note que sa marge brute s'est améliorée d'un trimestre à l'autre grâce à la réduction des pressions inflationnistes sur le coût des marchandises et les frais d'expédition. Topps Tiles reste confiant dans le fait que le bénéfice avant impôts ajusté du second semestre sera "matériellement" plus élevé que celui du premier semestre. L'entreprise s'attend à des résultats conformes aux attentes du marché pour l'ensemble de l'année. Le consensus du marché prévoit un bénéfice ajusté avant impôts de 11,8 millions de livres sterling, dans une fourchette de 11,3 millions à 12,3 millions de livres sterling.

Xaar PLC, en hausse de 2,0% à 178,42 pence, fourchette de 12 mois 140,00-240,00 pence. La société de technologie d'impression à jet d'encre signe un partenariat commercial exclusif pour la fabrication des têtes d'impression NovoJet de Quantica GmbH. Les premières têtes d'impression NovoJet devraient être expédiées dans les premières imprimantes 3D de Quantica à partir de la fin de 2023. L'accord donne également à Xaar un accès commercial à la propriété intellectuelle de Quantica en matière de projection de matériaux très visqueux. La société explique que cela complétera ses têtes d'impression existantes et son portefeuille de technologies ImagineX.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

SIG PLC, baisse de 10% à 30,90 pence, fourchette de 12 mois 27,00-45,38 pence. Le fournisseur de produits d'isolation et de construction annonce un chiffre d'affaires stable à périmètre constant de 1,42 milliard de livres sterling au premier semestre 2023, reflétant des baisses de volume. Il note que les conditions de marché au cours du semestre ont été "difficiles et variables", avec une demande "notablement plus faible" en mai et juin. Il ajoute que le moment de la reprise de la demande reste incertain. Le bénéfice d'exploitation sous-jacent devrait s'élever à 33 millions de livres sterling pour le semestre et le bénéfice sous-jacent pour l'ensemble de l'année devrait se situer dans la partie inférieure de la fourchette actuelle des attentes du marché. Les attentes du marché pour le bénéfice d'exploitation sous-jacent de l'année entière se situent entre 65,3 millions et 84,0 millions de livres sterling.

PayPoint PLC, baisse de 2,9% à 453,49 pence, fourchette de 12 mois 372,50-660,00 pence. La société de services de paiement retarde la publication de ses résultats financiers 2023 en raison d'un traitement comptable technique lié au bilan d'Appreciate Group. Elle explique que ce traitement est toujours en cours de révision. Appreciate est un fournisseur de produits de remboursement pour plusieurs détaillants. Au début de l'année, PayPoint a accepté d'acheter Appreciate dans le cadre d'une transaction qui évalue la société à environ 83 millions de livres sterling. La société reconfirme également ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Elle confirme que son chiffre d'affaires net, hors Appreciate Group, devrait s'élever à environ 125 millions de livres sterling, contre 115,1 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt pour l'exercice financier devrait se situer dans le haut de la fourchette des attentes du marché, en excluant les éléments exceptionnels et l'impact d'Appreciate depuis la finalisation de cette acquisition.

