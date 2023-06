Les actions de PayPoint en hausse grâce à la réitération des prévisions annuelles et à l'éloge d'Appreciate

(Alliance News) - PayPoint PLC a reconfirmé vendredi ses prévisions annuelles pour l'exercice 2023 qui s'est terminé le 31 mars, notant que l'intégration d'Appreciate progresse.

La société de services de paiement basée à Welwyn Garden City, Hertfordshire, a déclaré qu'elle continue de prévoir un revenu net annuel, à l'exclusion du groupe Appreciate qu'elle a acquis, d'environ 125 millions de livres sterling, soit 8,6% de plus que les 115,1 millions de livres sterling de l'exercice 2022.

En ce qui concerne le rachat d'Appreciate, qui a évalué le fournisseur de produits de rachat à plusieurs détaillants basé à Merseyside, en Angleterre, à environ 83 millions de livres sterling, PayPoint a déclaré : "L'intégration d'Appreciate Group (désormais connu sous le nom de Love2shop) continue de bien progresser, ouvrant de nouvelles opportunités de revenus, élargissant davantage nos capacités sur les marchés des cadeaux, des récompenses et de l'épargne prépayée et permettant la création de solutions au niveau de l'entreprise sur de nouveaux marchés, en combinant nos vastes solutions de paiement et de commerce dans l'ensemble du groupe. Ces opportunités se sont accélérées depuis la finalisation de l'opération.

La société a noté une accélération de la croissance du chiffre d'affaires dans les trois divisions.

En ce qui concerne l'avenir, la société a déclaré qu'elle avait "matériellement" amélioré sa plate-forme et ses capacités au cours de l'année écoulée, ajoutant que les échanges ont été positifs au cours du premier trimestre de l'exercice 2024.

PayPoint publiera ses résultats annuels le 6 juillet.

Les actions de PayPoint ont augmenté de 6,7 % pour atteindre 402,90 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

