Les revenus de PayPoint au troisième trimestre augmentent d'environ 10%.

PayPoint PLC - fournisseur de services de paiement - déclare que le revenu net des activités poursuivies augmente de 9,8 % en glissement annuel pour atteindre 32,5 millions de livres sterling au troisième trimestre se terminant le 31 décembre, contre 29,6 millions de livres sterling. Le revenu net de la division Shopping augmente de 4,8 %, le commerce électronique de 51 % et les paiements et la banque de 11 %. "Alors que le contexte du marché reste incertain, nos caractéristiques convaincantes de flux de trésorerie solides, de bénéfices résilients et de croissance signifient que nous restons confiants dans les progrès que nous réalisons dans la transformation de notre entreprise et dans la réalisation des attentes pour l'année", déclare le directeur général Nick Wiles.

Cours actuel de l'action : 530,00 pence, clôture en hausse de 5,2 % jeudi

Evolution sur 12 mois : baisse de 23%

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.