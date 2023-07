PayPoint plc est une société de services et de technologie basée au Royaume-Uni. La société opère dans trois divisions : shopping, e-commerce et paiements et banque. Sa division shopping fournit des solutions numériques, des technologies et des services de paiement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les détaillants afin de fournir des services communautaires vitaux. Sa division e-commerce fournit une plateforme de livraison basée sur la technologie et propose des services de collecte+, d'envoi de colis, d'enlèvement et de baisse. Sa division de paiements et de services bancaires fournit des paiements numériques, tels que MultiPay et CashOut ; des paiements en espèces jusqu'aux paiements numériques, et des paiements en espèces, tels que les paiements de factures et les services bancaires. La société propose une solution omnicanale, MultiPay, qui est une solution intégrée offrant une suite complète de paiements numériques. La société permet également aux consommateurs d'accéder aux marques et services numériques par le biais d'un portefeuille de partenaires de cadeaux, de services bancaires en ligne et de jeux, notamment Amazon, Xbox, PlayStation, Paysafe, Monzo et le groupe Appreciate.