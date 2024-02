PayPoint plc est une société basée au Royaume-Uni qui s'occupe des paiements et du commerce pour les secteurs public et privé. La société opère à travers quatre divisions : Shopping, E-Commerce, Payments and Banking, et Love2shop. Sa division Shopping fournit des solutions numériques, des technologies et des services de paiement aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux détaillants afin qu'ils puissent fournir des services communautaires essentiels. Sa division E-Commerce fournit une plateforme de livraison basée sur la technologie. La division Paiements et services bancaires propose des solutions de paiement numérique à des clients de divers secteurs. Sa division Love2shop propose des solutions de cadeaux et de récompenses. Son segment PayPoint offre des services de paiement par carte aux détaillants, y compris des appareils de paiement loués, des distributeurs automatiques de billets, des services de paiement de factures et des recharges d'argent aux consommateurs individuels, par l'intermédiaire d'un réseau de détaillants, la livraison et la collecte de colis, des frais de service aux détaillants et des paiements numériques. Son segment Love2shop comprend des bons d'achat, des cartes et des codes électroniques.