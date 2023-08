Paysafe Limited (Paysafe) est une plateforme de paiement spécialisée basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et de faire des transactions grâce à diverses capacités en matière de traitement des paiements, de porte-monnaie numérique et de solutions d'argent liquide en ligne. Paysafe connecte les entreprises et les consommateurs à travers 70 types de paiement dans plus de 40 devises à travers le monde. Les solutions Paysafe sont utilisées pour les transactions mobiles, les analyses en temps réel et la convergence entre les paiements en magasin et en ligne. Ses produits comprennent Direct Debt, Digital Wallets, Integrated Payments, Online Payments et Publishers Marketplace. La division eCash de Paysafe est disponible à l'achat dans 60 pays et ses marques comprennent paysafecard, paysafecard account, paysafecard Mastercard et Paysafecash. Elle dessert divers secteurs tels que l'éducation, les services de terrain, les services financiers, la santé et les soins aux personnes âgées, l'iGaming, l'adhésion et le bien-être, et la gestion immobilière.