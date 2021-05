Paysafe Limited : Credit Suisse à l'achat

Données financières USD EUR CA 2021 1 543 M - 1 268 M Résultat net 2021 27,7 M - 22,8 M Dette nette 2021 1 660 M - 1 364 M PER 2021 367x Rendement 2021 - Capitalisation 9 734 M 9 734 M 7 999 M VE / CA 2021 7,38x VE / CA 2022 6,37x Nbr Employés 3 400 Flottant 80,0% Graphique PAYSAFE LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PAYSAFE LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 18,33 $ Dernier Cours de Cloture 13,45 $ Ecart / Objectif Haut 41,3% Ecart / Objectif Moyen 36,3% Ecart / Objectif Bas 26,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Philip McHugh Chief Executive Officer & Director Ismail Dawood Chief Financial Officer William Patrick Foley Chairman Roy Aston Chief Information Officer Danny Chazonoff Chief Operating & Commercial Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PAYSAFE LIMITED 0.00% 9 734 TENCENT HOLDINGS LIMITED 6.38% 734 940 NETFLIX, INC. -6.82% 223 404 PROSUS N.V. 1.56% 175 844 NASPERS LIMITED 10.54% 98 704 AIRBNB, INC. 3.00% 91 974