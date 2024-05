Paysafe Limited est un fournisseur de plateforme de paiement basé au Royaume-Uni. La plateforme de paiement intégrée de la société offre une gamme complète de solutions de paiement allant du traitement des cartes de crédit et de débit aux portefeuilles numériques, à l'eCash et aux solutions bancaires en temps réel. Ses segments comprennent les solutions pour commerçants et les portefeuilles numériques. Le segment Merchant Solutions commercialise des solutions pour les commerçants sous les marques Paysafe et Petroleum Card Services. Ces solutions comprennent une gamme complète de solutions d'acceptation des paiements et de traitement des transactions conformes à la norme PCI pour les commerçants et les fournisseurs de services intégrés, y compris l'acquisition par les commerçants, le traitement des transactions et les outils de gestion des fraudes et des risques. Le segment Digital Wallets est la combinaison de ses solutions et services traditionnels Digital Wallet et eCash en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Il fournit également des solutions de commerce numérique pour des secteurs verticaux spécialisés, notamment l'iGaming, les jeux, les biens numériques et les crypto-monnaies.

