Paysafe Limited est une plateforme de paiement spécialisée basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et d'effectuer des transactions grâce à diverses capacités de traitement des paiements, de portefeuilles numériques et de solutions de paiement en ligne. Ses segments comprennent les solutions pour les commerçants et les portefeuilles numériques. Les produits de la société comprennent Cash Online, Digital Wallets, Integrated Payments, Online Payments, 3DS 2 Integration, Embedded Wallets, Payouts et Point of Sale. Elle met en relation les entreprises et les consommateurs à travers plus de 250 types de paiement dans plus de 40 devises à travers le monde. Fournies par le biais d'une plateforme intégrée, les solutions Paysafe sont axées sur les transactions initiées par les mobiles, l'analyse en temps réel et la convergence entre les paiements en magasin et en ligne. Ses marques comprennent INCOME access, paysafecard, Paysafe:cash, viacash, NETELLER, PCS et Skrill. La société dessert des secteurs tels que la cryptographie, l'éducation, la vente au détail, le pétrole et la gestion immobilière, entre autres.