PaySauce Limited est une société néo-zélandaise qui fournit des solutions de logiciel en tant que service (SaaS). L'entreprise fournit aux employés la technologie qui leur permet de s'inscrire, de payer et de gérer numériquement leurs employés à partir de n'importe quel appareil. La plateforme PaySauce de la société comprend des listes, des feuilles de temps mobiles, des calculs de paie, une intégration bancaire, des paiements automatisés, des déclarations PAYE, des coûts de main-d'œuvre, des entrées automatisées dans le grand livre et des contrats de travail numériques. Le produit PaySauce est basé sur le cloud, ce qui permet aux clients d'utiliser le service à partir de n'importe quel appareil. La société propose ses services à divers secteurs, tels que les associations caritatives, les comptables, l'agriculture, l'horticulture, la vente au détail et les services, la sylviculture, les fabricants et les petites et moyennes entreprises.

Secteur Logiciels