Paysign, Inc. est un fournisseur verticalement intégré de produits de cartes prépayées et de services de traitement pour les entreprises, les consommateurs et les applications gouvernementales. Les solutions de paiement de la société sont utilisées par ses entreprises clientes comme moyen d'accroître la fidélité des clients, d'augmenter les taux d'adhésion des patients, de réduire les coûts administratifs et de rationaliser les opérations. Les organisations du secteur public peuvent utiliser ses solutions de paiement pour verser des prestations publiques ou pour effectuer des paiements internes. La société commercialise ses solutions de cartes prépayées sous la marque Paysign. La société fournit une plateforme de traitement de cartes composée de systèmes et d'applications logicielles basés sur les besoins de ses clients. Grâce à la plateforme Paysign, elle fournit une variété de services, y compris le traitement des transactions, l'inscription des titulaires de cartes, le chargement de la valeur, la gestion des comptes des titulaires de cartes, les rapports et le service à la clientèle. La plateforme Paysign repose sur une architecture multiplateforme moderne et est conçue pour être flexible, évolutive et personnalisable.

