PB Financial Corporation est une société holding bancaire pour la Providence Bank (la Banque). La Banque est une banque de proximité agréée par l'État. Elle exerce des activités de banque commerciale et de détail principalement dans les comtés de Nash, Edgecombe, Wake et Wilson en Caroline du Nord. Elle possède des succursales à Rocky Mount, Tarboro, Nashville, Wilson et Raleigh.

Secteur Banques