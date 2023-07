PBA Infrastructure Limited est engagée dans l'exécution de contrats pour divers projets d'infrastructure, notamment des travaux routiers, des travaux de ponts et des projets d'irrigation. Le secteur d'activité de la société comprend la construction et l'ingénierie. La principale activité de la société est l'exécution de projets de développement d'infrastructures par le biais de contrats à prix fixe. Elle est spécialisée dans la construction d'autoroutes, de ponts, de pistes d'atterrissage, de structures en béton de ciment fortement renforcé (RCC) et d'autres projets d'infrastructure. La société réalise des projets d'infrastructure dans toute l'Inde, du Cachemire à Kanyakumari, pour le compte de diverses organisations gouvernementales et semi-gouvernementales telles que NHAI, MES, les services publics de l'État de Maharashtra, Jammu & Cachemire, Gujarat et Karnataka.

Secteur Construction et ingénierie