PBF Energy Inc. est un raffineur de pétrole indépendant et un fournisseur de carburants de transport sans marque, de mazout de chauffage, de matières premières pétrochimiques, de lubrifiants et d'autres produits pétroliers aux États-Unis. La société vend ses produits dans le nord-est, le Midwest, la côte du Golfe et la côte ouest des États-Unis, ainsi que dans d'autres régions des États-Unis, au Canada et au Mexique, et est en mesure d'expédier ses produits vers d'autres destinations internationales. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Le raffinage et la logistique. Le secteur du raffinage comprend les activités de ses six raffineries, qui produisent des carburants de transport sans marque, du mazout de chauffage, des matières premières pétrochimiques, des lubrifiants et d'autres produits pétroliers aux États-Unis. Le secteur de la logistique de la société comprend PBF Logistics LP (PBFX), une société de personnes constituée pour détenir ou louer, exploiter, développer et acquérir des terminaux de pétrole brut et de produits raffinés, des pipelines, des installations de stockage et des actifs logistiques similaires.

