PC Connection, Inc. est un fournisseur d'une gamme de solutions de technologie de l'information (TI), du bureau au nuage. Les solutions de la société comprennent des systèmes informatiques, des solutions pour centres de données, des logiciels et des équipements périphériques, des communications en réseau et d'autres produits et accessoires, qu'elle achète auprès de fabricants, de distributeurs et d'autres fournisseurs. La société opère à travers trois secteurs d'activité : Business Solutions, Enterprise Solutions et Public Sector Solutions. Les principaux marchés cibles du segment Business Solutions sont les petites et moyennes entreprises. Le segment Enterprise Solutions propose aux grandes entreprises clientes une méthode de recherche, d'évaluation, d'achat et de suivi d'une variété de produits et de services informatiques. Pour atteindre ces clients, le secteur des solutions pour le secteur public utilise une combinaison de télémarketing sortant, y compris une certaine sollicitation commerciale sur place par des responsables du développement commercial, et de ventes sur Internet par l'intermédiaire de comptes commerciaux Internet personnalisés.

Secteur Matériels et logiciels intégrés