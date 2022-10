L'entreprise indienne PC Jeweller affiche un bénéfice trimestriel grâce à la demande d'or pour les fêtes.

Le bénéfice s'est élevé à 859,2 millions de roupies (10,44 millions de dollars) pour les trois mois clos le 30 septembre, contre une perte de 788,9 millions de roupies un an plus tôt.

Il s'agit du deuxième bénéfice trimestriel consécutif du détaillant de bijoux après neuf trimestres consécutifs de pertes.

Les recettes d'exploitation ont bondi de 60,4 % pour atteindre 8,98 milliards de roupies.

"La dynamique de fréquentation et de dépenses enregistrée au deuxième trimestre devrait se poursuivre au troisième trimestre également", a déclaré la société basée à New Delhi, ajoutant que le début de la saison des mariages serait de bon augure pour les ventes.

Les Indiens ont célébré Dussehra, Diwali et Dhanteras en octobre, période où l'achat d'or est considéré comme de bon augure. Après ces festivals, la saison des mariages, l'un des principaux moteurs des achats d'or en Inde, commencera.

Le prix de l'or a baissé à environ 1 650 dollars l'once, contre plus de 2 000 dollars en mars, ce qui a stimulé la demande de lingots, de pièces et de bijoux en or en Asie, où les acheteurs profitent généralement des prix bas.

La société continue à travailler sur l'ajout de franchisés supplémentaires et a augmenté sa gamme, sa variété et ses prix d'articles de bijouterie, a déclaré PC Jeweller.

(1 $ = 82,3200 roupies indiennes)