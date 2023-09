PCAS est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de chimie fine et de spécialités. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de synthèse pharmaceutique (63,5%) ; - produits de chimie fine (36,5%) : fluides techniques et additifs destinés à l'industrie des lubrifiants, synthèses chimiques d'additifs. Le groupe propose également des produits de photochimie et de nouvelles technologies (matériaux photosensibles, photo-initiateurs et polymères destinés à la photographie, à la reprographie et la microélectronique). A fin 2022, le groupe dispose de 7 sites de production implantés en France (5), au Canada et en Finlande. 76% du CA est réalisé en France.

Secteur Produits pharmaceutiques