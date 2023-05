Ecully, le 2 mai 2023

PCAS ENTRE EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC DIC CORPORATION SUITE A LA RECEPTION D'UNE OFFRE FERME POUR L’ACQUISITION DE SA FILIALE PCAS CANADA INC.





PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce avoir reçu une offre ferme de DIC Corporation, un groupe chimique japonais présent dans plus de 60 pays, pour l’acquisition de PCAS Canada Inc., filiale canadienne du Groupe PCAS. Dans ce contexte, PCAS et l’acquéreur potentiel ont convenu de poursuivre des négociations exclusives.

L’offre évalue PCAS Canada Inc. à une valeur d’entreprise de 88.2 millions d’euros.

La décision de PCAS de céder sa filiale canadienne et la signature des accords y afférents ne pourraient intervenir qu’à l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes, après autorisation du conseil d’administration de PCAS ainsi que de son actionnaire majoritaire Seqens.

Fondée en 1989, PCAS Canada Inc. se spécialise dans la synthèse, le développement et fabrication sur mesure de matériaux de haute qualité en gérant des limites de contrôle étroits et des niveaux d’impuretés à l’échelle des ppb. Ces matériaux sont utilisés par ses clients dans la formulation de résines photosensibles, de produits anti-réfléchissants pour la microélectronique ou en tant que semi-conducteurs pour l’industrie de l’électronique imprimée.

PCAS fera connaître, le moment venu, les suites données à cette offre d’achat, conformément aux règlementations applicables.





À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec environ 11% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 226,4 M€ et emploie près de 1 200 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com





PCAS NewCap



Jean-Louis Martin / Eric Moissenot



Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier







Communication financière et Relations Investisseurs Tél. : +33 1 69 79 60 00

www.pcas.com Tél. : +33 1 44 71 98 53

pcas@newcap.eu

