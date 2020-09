PCAS : Rapport Financier Semestriel 2020

PCAS

Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2020

1. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE POSTERIEURS A LA CLOTURE

ET

Crise sanitaire du Covid-19

Tout d'abord, le Groupe PCAS est pleinement mobilisé pour garantir la sécurité et la santé de ses employés et assurer la continuité de ses activités.

Face à cette situation exceptionnelle, il a été mis en œuvre dès le début de la crise et sur tous les sites des mesures strictes de distanciation sociale et d'hygiène pour garantir la sécurité et la santé des employés et sous-traitants et pour endiguer la pandémie en accord avec les recommandations les plus exigeantes des autorités de santé. Chaque site de PCAS, partout dans le monde, dispose d'une unité de gestion de crise dont la mission est de s'assurer que les mesures d'hygiène renforcées, les gestes barrières et la distanciation sociale sont respectés. Elles sont coordonnées par le Groupe Seqens pour garantir un déploiement homogène, rapide et efficace. Sur tous les sites, les employés trouvent des solutions pratiques à chaque nouvelle situation pour assurer la sécurité et l'hygiène au quotidien. C'est la priorité. Ces mesures ont été strictement maintenues dans le cadre du processus progressif de dé-confinement mis en œuvre à partir du 11 mai 2020.

Les gouvernements des pays touchés par des mesures de confinement strictes l'ont rappelé de manière unanime : les entreprises dont les activités sont essentielles doivent prendre toutes les mesures de distanciation sociale et d'hygiène qui s'imposent afin d'organiser la continuité des activités et servir au mieux les besoins vitaux du pays. Dans ce cadre et compte tenu des activités de PCAS, tout a été mis en œuvre pour assurer l'approvisionnement, la production et la distribution de nos produits pour servir et accompagner nos clients dans cette période.

A la date de publication de ce rapport d'activité semestriel, la crise sanitaire du COVID-19 a eu globalement un impact limité sur le fonctionnement du Groupe. En effet, toutes les usines ont fonctionné pendant la période de confinement, même si l'organisation du travail a été contrainte (protection des salariés les plus à risque et réserve d'une autre partie du personnel pour assurer la continuité).

Au niveau de l'activité et des résultats du Groupe PCAS, il n'y a à ce jour pas d'impact significatif connu hormis le retard dans la mise en service de la nouvelle unité de production du site de Villeneuve-la-Garenne, prévue désormais pour le mois d'octobre 2020. Ce retard dans la mise en service de cette unité de production aura pour effet de reporter environ 5 M€ de chiffre d'affaires sur 2021. Le Groupe PCAS s'est mobilisé pour répondre à l'urgence sanitaire en allouant une partie de ses capacités de production et de R&D sur (i) le développement d'antiviraux et (ii) la production de solution hydro-alcoolique. A contrario, certaines activités (lubrifiants et chimie fine, dont les marchés finaux sont principalement l'automobile et la construction) ont enregistré des baisses sensibles de la demande.

La prolongation de la situation actuelle ou son évolution défavorable pourraient toutefois entraîner des impacts sur la santé des collaborateurs et leur disponibilité ainsi que des difficultés d'approvisionnement pour certaines matières premières ou de livraison de nos produits à nos clients, et par conséquent, conduire à des arrêts temporaires ou ralentissement du fonctionnement d'unités de production du Groupe. Cette épidémie pourrait ainsi impacter la performance financière du Groupe (chiffre d'affaires et résultat opérationnel) et sa génération de trésorerie, sans que cet impact puisse être évalué précisément à la date de publication de ce rapport d'activité semestriel.

Cette situation de crise incite ainsi à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le Groupe a décidé de confirmer la suspension de ses objectifs ainsi que ceux de ses activités jusqu'à ce que la situation se clarifie.

Il n'existe pas d'autre événement notable, intervenu au cours du premier semestre 2020 ou postérieur à la clôture, pouvant avoir une influence significative sur l'activité ou la situation du Groupe, sous réserve bien entendu des conséquences du Coronavirus si la crise actuelle devait perdurer.

ACTIVITE ET RESULTATS DU SEMESTRE

en millions d'euros

Chiffre d'affaires

105,1 102,3

Synthèse Pharmaceutique Chimie Fine de Spécialités

72,7 62,5

32,4 39,8

EBITDA (*)

7,2 7,2

Marge d'EBITDA

6,9%

7,1%

Résultat Opérationnel Courant (*)

Synthèse Pharmaceutique Chimie Fine de Spécialités

-4,4 1,4

-3,7 2,2

Autres produits et charges opérationnels

-0,2 -5,4

Résultat Opérationnel

-3,2 -6,9

Résultat financier Impôts

-1,5 -0,7

-1,1 -1,2

Résultat Net

-5,8 -8,7

en millions d'euros

Capitaux propres de l'ensemble consolidé Endettement net

75,8 81,7

57,8 66,2

Taux d'endettement

0,76 0,81

Actif Net part du Groupe par action

5,52 5,95

(*) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 2,1 M€ en 2020 et 2,2 M€ en 2019

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 105,1 M€ au 30 juin 2020, en augmentation de 2,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+2,2% à taux de change constant).

Synthèse Pharmaceutique

L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 72,7 M€, en progression de 16,4% par rapport à 2019 (+ 15,5% à taux de change constant). Le premier semestre 2019 avait été marqué par des difficultés opérationnelles sur l'un de nos sites et des ruptures d'approvisionnement de matières premières. Le premier semestre 2020 confirme le retour progressif à la marche normale de nos outils industriels. Dans le même temps, PCAS s'est mobilisé pour répondre à l'urgence sanitaire dans le contexte du Covid-19, en allouant une partie des capacités de production et de R&D sur (i) le développement d'antiviraux et (ii) la production de solution hydro-alcoolique.

Chimie Fine de Spécialités

Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 32,4 M€, en retrait de 18,5% par rapport à 2019 (-18,6% à taux de change constant). Sur ce premier semestre, l'activité Electronique est stable mais les activités Lubrifiants et Chimie Fine sont en baisse sensible, et tout particulièrement l'activité Lubrifiants, dont les marchés finaux - automobile et construction - ont été très impactés par la crise sanitaire.

L'EBITDA du Groupe PCAS ressort à 7,2 millions d'euros au premier semestre 2020 et au premier semestre 2019.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2020 s'élève à -3,0 millions d'euros contre -1,5 million d'euros au premier semestre 2019.

Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels, du résultat financier et de la charge d'impôts soit respectivement, - 0,2 million d'euros, - 1,5 million d'euros et - 1,1 million d'euros, le résultat net du Groupe PCAS est une perte de 5,8 millions d'euros au 1er semestre 2020 contre une perte de 8,7 millions d'euros au 1er semestre 2019.

Il convient de préciser que les résultats du 1er semestre 2019 supportaient les coûts estimés de la réorganisation du site de Longjumeau.

POLES D'ACTIVITE

S1 -2019 S1 -2020 en millions d'euros Résultat Opérationnel Courant -1,5 -3,0 Synthèse Pharmaceutique -3,7 -4,4 Chimie Fine de Spécialités 2,2 1,4

. Synthèse pharmaceutique (69% du chiffre d'affaires du Groupe)

Ce département développe des principes actifs et des intermédiaires de synthèse pour l'industrie pharmaceutique et a principalement pour clients :

• les laboratoires pharmaceutiques internationaux et nationaux,

• les génériqueurs,

• les start-up.

Faits marquants du semestre :