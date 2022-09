PCAS : Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2022

P C A S Siège social : 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS 33167, 69134 Ecully S.A. au capital de 15 141 725 € - R.C.S. LYON 622 019 503 R a p p o r t F i n a n c i e r S e m e s t r i e l a u 3 0 j u i n 2 0 2 2 1. RAPPORT D'ACTIVITE SEMESTRIEL F A I T S M A R Q U A N T S D U S E M E S T R E E T P O S T E R I E U R S A L A C L O T U R E Projets PCAS sélectionnés dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt « capacity building » lancé par le Gouvernement Français mi-2020 Le Groupe PCAS a bénéficié en novembre 2020 de la sélection de plusieurs projets dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt « Capacity Building » lancé par le Gouvernement Français mi-2020. Les conventions correspondantes ont été signées sur le premier semestre 2021. Les sites concernés par ces projets sont ceux de Porcheville, Limay, Couterne, Bourgoin Jallieu, Aramon et de Nîmes. Ces projets bénéficient d'aides de l'Etat pour des investissements qui vont s'étaler sur plusieurs années. Le montant total des investissements rattachés à ces projets est de l'ordre de 78 millions d'euros, dont environ 60% d'aides de l'Etat (sous forme de subventions et/ou d'avances remboursables). Au 30 juin 2022, PCAS a d'ores et déjà investi 27,3 millions d'euros et a bénéficié de 26 millions d'euros d'aides de l'Etat, 12,5 millions d'euros sous la forme de subventions, comptabilisées en moins des actifs acquis (cf. note 5) et 13,5 millions d'euros sous forme d'avances remboursables, comptabilisées en « Autres emprunts et dettes financières » (cf. note 12). Risque géopolitique lié à une situation de conflit majeur entre la Russie et l'Ukraine Depuis le mois de février 2022, la guerre en Ukraine est un événement majeur qui a des répercussions directes et indirectes sur l'économie mondiale. Pour ce qui concerne le Groupe PCAS, nous estimons que notre exposition n'a pas de conséquence majeure négative en lien avec ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour les raisons principales suivantes : Le Groupe PCAS n'a pas de présence directe sous quelque forme que ce soit (filiale,

établissement, usine, effectif) dans ces 2 pays, 1

Le chiffre d'affaires réalisé en Russie et en Ukraine représente une part faible, inférieure à 1% du chiffre d'affaires du Groupe,

Les créances nettes avec nos clients dans ces 2 pays sont faibles et inférieures à 1% de nos créances totales au 30 juin 2022,

Les achats réalisés par le Groupe en provenance de ces 2 pays sont très faibles et ne pèsent pas sur notre chiffre d'achats. En revanche, en conséquence des tensions économiques issues de ce conflit, nous demeurons exposés aux risques d'inflation des coûts d'achat des matières premières en général, des coûts de l'énergie, ainsi qu'aux impacts sur les flux logistiques. Contrat Mithra PCAS a signé un nouveau contrat de vente de productions commerciales avec Mithra fin mars 2022 avec un engagement sur les volumes jusqu'à fin 2023 et des options pour prolonger le contrat sur les années suivantes. Il n'existe pas d'autre événement notable, intervenu au cours du premier semestre 2022 ou postérieur à la clôture, pouvant avoir une influence significative sur l'activité ou la situation du Groupe. A C T I V I T E E T R E S U L T A T S D U S E M E S T R E Au 30 juin Au 30 juin en millions d'euros 2021 2022 Chiffre d'affaires 106,3 109,8 Synthèse Pharmaceutique 72,4 67,4 Chimie Fine de Spécialités 33,9 42,4 EBITDA (*) 8,0 -0,5 Marge d'EBITDA 7,5% -0,5% Résultat Opérationnel Courant (*) -2,6 -15,3 Synthèse Pharmaceutique -5,3 -18,7 Chimie Fine de Spécialités 2,8 3,4 Autres produits et charges opérationnels (**) -0,4 -14,7 Résultat Opérationnel -3,0 -30,0 Résultat financier -0,9 -1,2 Impôts -1,3 -1,0 Résultat Net -5,2 -32,2 (*) y compris Crédit d'Impôt Recherche pour 2 M€ en 2021 et 2,1 M€ en 2022 y compris en 2022, une dépréciation des écarts d'acquisition de 14,5 M€ (cf. note 4 des notes aux états financiers consolidés semestriels résumés) 2

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 109,8 M€ au 30 juin 2022, en augmentation de 3,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+1,4% à taux de change constant). Synthèse Pharmaceutique L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 67,4 M€, en retrait de 6,8% par rapport à 2021 (en retrait de 8,2% à taux de change constant). Le chiffre d'affaires est en revanche en croissance sur le deuxième trimestre, porté notamment par les premières productions commerciales d'Estetrol pour la société Mithra sur la nouvelle unité de Villeneuve-la-Garenne, avec la finalisation des lots de validation. La demande reste également soutenue sur les sites de Turku et d'Aramon, et l'activité bénéficie des initiatives de hausses de prix lancées fin 2021 et au deuxième trimestre 2022 afin de protéger les marges dans un contexte inflationniste. En revanche, l'activité sur la R&D et les intermédiaires demeure en deçà de 2021. Chimie Fine de Spécialités Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 42,4 M€, en augmentation de 24,9% par rapport à 2021 (+21,8% à taux de change constant. Une très forte demande sur l'Electronique et la Cosmétique, ainsi qu'une bonne tendance sur les Lubrifiants et la Chimie Fine, expliquent en grande partie cette augmentation significative du chiffre d'affaires sur le premier semestre. L'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie a pu être répercutée en aval et a ainsi contribué également à la croissance du chiffre d'affaires. La bonne dynamique sur les projets se poursuit, avec de nombreuses industrialisations réalisées sur le début de l'année. L'EBITDA du Groupe PCAS ressort à - 0,5 million d'euros au premier semestre 2022 contre 8 millions d'euros au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2022 s'élève à - 15,3 millions d'euros contre - 2,6 millions d'euros au premier semestre 2021. Les résultats du 1er semestre 2022 restent très déficitaires, affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes. Les autres produits et charges opérationnels intègrent une dépréciation des écarts d'acquisition de 14,5 millions d'euros, conséquence immédiate d'une augmentation du taux d'actualisation (de 9% au 31 décembre 2021 à 10,5% au 30 juin 2022) utilisé pour la détermination des flux de trésorerie opérationnels futurs dans le cadre des tests d'impairement (cf. note 4 des notes aux états financiers consolidés semestriels résumés). Après prise en compte des autres produits et charges opérationnels, du résultat financier et de la charge d'impôts soit respectivement, - 14,7 million d'euros, - 1,2 million d'euros et -1 million d'euros, le résultat net du Groupe PCAS est une perte de 32,2 millions d'euros au 1er semestre 2022 contre une perte de 5,2 millions d'euros au 1er semestre 2021. 3

P O L E S D ' A C T I V I T E en millions d'euros S1 -2021 S1 -2022 Résultat Opérationnel Courant -2,6 -15,3 Synthèse Pharmaceutique -5,3 -18,7 Chimie Fine de Spécialités 2,8 3,4 . Synthèse pharmaceutique (61% du chiffre d'affaires du Groupe) Ce département développe des principes actifs et des intermédiaires de synthèse pour l'industrie pharmaceutique et a principalement pour clients : les laboratoires pharmaceutiques internationaux et nationaux,

les génériqueurs,

les start-up. Faits marquants du semestre : en millions d'euros S1-2021 S1-2022 % d'évolution Chiffre d'affaires 72,4 67,4 -6,8% Le chiffre d'affaires de l'activité Synthèse Pharmaceutique se répartit sur 4 catégories avec les API (principes actifs) et intermédiaires custom (exclusifs), les intermédiaires catalogues, les API propriétaires et les polymères pour la libération contrôlée des médicaments ou les biomatériaux. Le chiffre d'affaires sur le premier semestre a été impacté par des volumes en baisse sur plusieurs produits, notamment les solutions hydro-alcooliques, l'ester d'héparine pour Sanofi ainsi que les intermédiaires depuis les sites de Bourgoin et Couterne. Les ventes de R&D s'établissent également en retrait par rapport à 2021. L'activité est en revanche portée par les premières productions commerciales d'Estetrol pour la société Mithra sur la nouvelle unité de Villeneuve-la-Garenne, avec la finalisation des lots de validation. Un nouveau contrat de fourniture a été conclu avec la société sur le deuxième trimestre, et les volumes devraient continuer d'augmenter sur le reste de l'année 2022 et sur 2023. La demande sur les principes actifs reste soutenue, notamment sur les sites de Turku en Finlande et d'Aramon, et des plans d'excellence opérationnelles et d'investissement sont en place pour maximiser les capacités et la production. Dans un contexte d'inflation généralisé, qui se traduit notamment par une forte tension sur l'approvisionnement et un renchérissement des coûts de certaines matières premières et de l'énergie, le groupe PCAS a lancé plusieurs initiatives de hausses de prix pour protéger ses marges, d'abord fin 2021, puis durant le second trimestre 2022. Ces initiatives ont positivement impacté le chiffre d'affaires sur le premier semestre, avec une accélération attendue sur la fin de l'année. 4