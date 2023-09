PCAS : Seqens lance une offre sur les minoritaire

PCAS, un spécialiste des molécules complexes pour les sciences de la vie et le secteur des technologies, a annoncé mercredi soir que Seqens, son actionnaire majoritaire, prévoyait de lancer une offre d'achat sur les 23,3% du capital qu'il ne détient pas encore.



Le géant de la synthèse pharmaceutique, qui détient déjà 77,7% du capital, compte proposer huit euros par action PCAS, représentant une prime de 7,4% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre, soit 7,45 euros.



PCAS ajoute que Seqens a l'intention de procéder, à l'issue de son offre d'achat simplifiée, à une augmentation de capital de l'ordre de 200 millions d'euros afin de réduire l'endettement de l'entreprise et de renforcer ses fonds propres.



Ces annonces interviennent alors que PCAS a annoncé avoir renoué avec les bénéfices sur les six premiers mois de l'année, avec un résultat opérationnel de 36,4 millions d'euros contre une perte de 30 millions un an plus tôt.



Le bénéfice net ressort, lui, à 25,4 millions d'euros au 1er semestre contre une perte de 32,2 millions d'euros au 1er semestre 2022.



Les actions PCAS étaient suspendues de cotation jeudi sur Euronext Paris, une décision effective depuis hier et ce jusqu'à nouvel avis.



